Realizaron en Carúpano una mesa técnica sobre la producción de cacao

Autoridades gubernamentales, encabezadas por la viceministra de Investigación y Generación del Conocimiento Científico y directora del Centro de Investigación del Cacao de Venezuela, Carmen Liendo; y la directora de Corposucre, Mónica Velasco, realizaron este martes en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, una mesa técnica regional sobre el cacao, la cual contó con la participación de voceros de otros entes gubernamentales, el alcalde de Arismendi, José Guerra, productores y representantes de organismos gremiales.

Velasco, quien también es directora sectorial para la transformación económica del estado Sucre, remarcó el carácter técnico del encuentro, cuya finalidad era hacer revisiones para “apalancar mejor el desarrollo y futuro inmediato del cacao en la región, como parte de la ecosistema de esa economía que aspiramos a impulsar”.

Señaló que lo más importante en estos eventos es lograr la coherencia en los distintos niveles de gubernamentales y de allí que tratan de concretar un solo equipo con los tres niveles de gobierno y articular con los productores, para asumir un plan cierto.

Velasco explicó que tienen en agenda varios temas como lo económico, la producción, el procesamiento, y el trato del rubro dentro del motor agroalimentario.

Agregó que de un evento previo, que se realizó en noviembre, ya tienen identificados y caracterizados a los productores del rubro, “tenemos un trabajo orgánico con ellos y hay cosas que debemos atender”.

Aporte

La viceministra Liendo explicó que su incorporación tiene que ver con la protección de la diversidad y soberanía genética del cacao.

“Todos sabemos que tenemos un rubro con unas particularidades a nivel sensorial y organoléptico y que cada cacao, dependiendo de la zona tiene sus particularidades y la idea es que podamos mantener y proteger la genética de las distintas localidades”.

Al respecto, adelantó que lograrán esta tarea a través de viveros y jardines clonales, en los cuales se identifiquen las plantas con ciertas características.

Otro eje es que formarán a los productores en buenas prácticas agrícolas para mejorar la calidad e impulsar la transformación. “Estamos empeñados en enfocarnos, no solo en la producción de materia prima, también añadirle un valor agregado para transformar el producto en excelente chocolate”.

Remarcó que debe integrarse todo el sector para lograr cubrir la demanda de plantas de cacao, con semillas y genética garantizadas, para lo cual aspiran a aplicar en Sucre la misma metodología que en Miranda, a fin de replicar la entrega de material para la siembra.

Con respecto a la escoba de bruja y cómo va a aportar el ministerio de Ciencia y Tecnología a su combate, la viceministra Liendo informó que ya tienen listos productos biocontroladores que ya están aplicando en el municipio Cajigal, donde se encuentran asentadas sus unidades de experimentación.

“Ya estamos experimentando en campo, en algunas unidades de producción nos ha funcionado y otras no tanto y tenemos que ver porqué. Estas enfermedades están proliferando como producto del cambio climático”.

Agregó que desde Ciencia y Tecnología tratan de aportar soluciones a los problemas que hay, pero el tema de la producción debe ser abordado por todos los estados y con los actores de la cadena.

La intención con un plan desde lo técnico, dijo, es mejorar el rendimiento y la calidad del cacao que se produce actualmente en la entidad.

Sucre / Yumelys Díaz