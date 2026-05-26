SPB: Luis Montero fue el Jugador Más Valioso de los cuartos de final

De ensueño, podría calificarse lo que ha sido hasta este punto la actuación de Luis Montero a las órdenes de Cocodrilos de Caracas. No conforme con haberse quedado con la distinción como Jugador Más Valioso (JMV) de la Ronda Regular, el dominicano no detuvo su marcha imparable y repitió como ganador del premio en los Cuartos de Final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), en su temporada 2026.

De acuerdo con la prensa especializada y acreditada para la escogencia, junto a la Comisión Técnica, Montero destacó por encima del resto de sus colegas, recibiendo 19 de 21 votos posibles al primer lugar.

Humberto Contreras, integrante del departamento de prensa de la SPB, informó que Luis lideró a los saurios a conseguir de manera rápida su boleto a semifinales al doblegar su serie 4-1 frente a Pioneros del Ávila. De hecho, en las cuatro victorias capitalinas, el quisqueyano terminó como el de mejor rendimiento e incluso fue seleccionado en tres ocasiones como “MVP” de la jornada.

Promedios

Los argumentos de “El Fantasma” para agenciarse el nombramiento son irrefutables, pues arrojó promedio de doble dígitos en puntos y rebotes con 17.6 y 10.6, respectivamente. Además, también tuvo una alta cantidad de asistencias, con 5.8 por compromiso y recuperó 1.8 balones como media en cada uno de los cinco partidos en los que intervino.

Desde el propio primer día de postemporada, Montero dejó claro que iba a estar cuando menos en la discusión pare el galardón, después de rozar la triple decena en una actuación que constó de 21 tantos, 12 capturas de pelotas y 9 pases para canastas, que lo llevó a dejar valoración personalizada de 36.

Para dimensionar lo realizado por el alero, está el hecho de que su nombre aparece en 21 de los 25 departamentos estadísticos que pondera la liga, incluido el de eficiencia personal totalizada, en el que finalizó líder con 140. También lideró el departamento de asistencias con 5.8.

Otros reglones

Además, fue tercero en puntos, segundo en rebotes, segundo en porcentaje de tiros de cancha (53%), segundo en porcentaje de cestas dobles (65%), tercero en tiros convertidos (30).

Montero se quedó con 19 de los 21 votos al primer lugar para ganarle la pulseada al estadounidense Nahziah Carter de Gaiteros del Zulia, quien obtuvo dos sufragios para el primero y 18 para el segundo, mientras que Malik Dime (Marinos) finalizó tercero en la votación con un voto al segundo lugar y 20 al tercero.

Caracas / Redacción Web