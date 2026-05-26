Miembros de Asojubol protestarán en el marco del Día del Adulto Mayor

Los miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar (Asojubol), en el estado Anzoátegui, se preparan para protestar el próximo viernes 29 de mayo, en el marco del Día del Adulto Mayor en Venezuela.

Según la información difundida por el presidente de la organización gremial, Horacio Aray, el punto de encuentro será la Casa Sindical, ubicada en la avenida Cajigal de Barcelona, a las 9:00 am.

Se espera que de allí, los representantes gremiales marchen para exigir mejorar laborales. Sin embargo, hasta ahora prefieren reservar el lugar de destino.

Aray manifestó que protestarán por el incumplimiento de los beneficios laborales, el pago del bono único especial, la homologación del monto de pensiones, la exoneración de impuestos municipales y la entrega de medicinas a los trabajadores con enfermedades permanentes.

Se conoció que esta actividad también es respaldada por la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), quién realiza una convocatoria general a todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados para que participen en la marcha protesta, bajo la consigna: "los adultos mayores rechazamos la discriminación de los ingresos salariales. ¡Somos los más vulnerables!".

Barcelona / Elisa Gómez