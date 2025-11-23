Realizaron eliminatoria de Karate Do para escoger delegación de Sucre

El viernes 21 de noviembre se llevó a cabo en el gimnasio vertical de Carúpano la eliminatoria de Karate Do para escoger a los diez atletas que representarán al estado Sucre en los Juegos Comunales Nacionales, cuyas finales de la disciplina se realizarán en Valera, estado Trujillo.

El presidente de la Asociación de Karate Do en la entidad oriental, Glenn Nazaret, explicó que esta tercera ronda de la competencia se concretó con la eliminatoria entre cuatro municipios: Bolívar, Sucre, Andrés Mata y Bermúdez.

Se midieron 27 karatecas en las modalidades de combate y katá y resultaron ganadores diez. La representación acudirá a los juegos en Trujillo en el venidero mes diciembre.

Semillero

Ronny Guevara, instructor de alto rendimiento en Bermúdez, señaló que los atletas seleccionados para los juegos en la disciplina fueron los nacidos en el año 2015 (entre 10 y 11 años de edad).

“Estos juegos tienen como prioridad trabajar con el semillero que viene creciendo, para tener fuertes delegaciones en los estados en todas las disciplinas”.

En la finalización del evento de Karate Do clasificaron cuatro atletas del municipio Sucre, tres de Bermúdez, uno de Andrés Mata y otro de Bolívar.

En Carúpano, paralelamente, se realizaron eliminatorias en Pesas y Voleibol para los Juegos Comunales Nacionales.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano