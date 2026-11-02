En sectores de Barcelona le dieron la bienvenida a la Navidad sin luz

Los cortes de luz de cuatro, cinco, seis o más horas que obedecen al racionamiento que aplica la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no faltaron la noche del domingo 1ero de noviembre en diferentes sectores de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui.

Según personas afectadas, comunidades como Barrio Sucre, Boyacá, Tronconal II y Fundación Mendoza, entre otras, pasaron la noche sin el servicio. Mientras tanto, en la plaza Libertadores realizaban actos de bienvenida a la Navidad con iluminación plena en adornos y demás, lo que causó molestias en más de un ciudadano.

Personas como Carmen Martínez calificaron de burla que, en medio de una época en la que los racionamientos eléctricos dificultan el descanso de las familias, se hagan ese tipo de celebraciones. Cabe recordar que la actividad se replicó en varias plazas, tanto de la entidad como del país, siguiendo la línea marcada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Molestia

La señora Martínez comentó que en el sector Fundación Mendoza se quedaron sin luz alrededor de las 7:30 pm del domingo y regresó pasadas las 11:30 pm.

“Ni siquiera los domingos, que se supone es para descansar, nos estamos salvando. Antes quitaban la electricidad entre lunes y sábado, pero ahora no distinguen día para hacer racionamiento”, señaló.

La mujer insistió en que le parece ilógico que, si hay tantos problemas como para tener que administrar las cargas los fines de semana, se hagan actividades como la de la noche del 1ero de noviembre para “darle la bienvenida a la Navidad”.

“Uno tiene que pasar la noche con calor y matando plagas, mientras hacen fiestas full de iluminación en el centro. De verdad que fue el colmo del descaro”, manifestó Ángela Sánchez, habitante de Barrio Sucre.

Quejas públicas

A través de la cuenta en Instagram de la alcaldía de Barcelona fueron publicadas imágenes de la actividad realizada en la plaza Libertadores y a través de esa plataforma también se hicieron sentir las quejas.

Algunos comentarios calificaban la celebración como “pan y circo” y en otros los usuarios expresaron la incertidumbre de no saber si pasarán la Navidad en medio de las deficiencias mostradas por el servicio eléctrico.

Barcelona / Javier A. Guaipo