Realizaron clasificatorio de Karate Do para escoger selección de Bermúdez

Se realizó en Carúpano, en el estado Sucre, el torneo clasificatorio para elegir la selección del municipio Bermúdez que irá a Cumaná para buscar su pase a los Juegos Nacionales Comunales (Judenacom).

Ronny Guevara, entrenador de alto rendimiento de Karate Do, explicó que en Cumaná se realizará el estadal intermunicipales, con el fin de conformar un elenco estadal que sea muy competitivo en la contienda patria.

Precisó que en el certamen participaron los distintos clubes de Bermúdez.

Atletas en acción

En la justa estuvieron en competencia unos 15 atletas de las categorías 2014 y 2015,con la finalidad de escoger a cinco atletas femeninos y cinco masculinos, en las distintas modalidades del Karate Do, Kumite y Kata, para represetar a Sucre en los Judenacom.

El entrenador Félix Ramírez señaló que los preparadores de Bermúdez trabajaron en conjunto para seleccionar a los deportistas de la jurisdicción.

La competencia, que se realizó en el gimnasio vertical de Carúpano, contó con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes.

Palabras

“Estamos trabajando por el bienestar de los atletas, que son los protagonistas, los árbitros, los entrenadores, lo que se pide es que se dé participación a todos los deportistas, a todos los árbitros en el estado Sucre, que hemos venido desarrollando nuestro trabajo”, dijo Ramírez.

Pidió que en la escuadra exista una repartición equitativa de cupos para deportistas de Cumaná y otros municipios sucrenses, tanto en la parte de los atletas como de los árbitros.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano