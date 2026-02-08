Realizaron caravana oficial de las candidatas al Reinado de Carnaval Guanta 2026

En horas de la noche de este sábado 7 de febrero, se llevó a cabo la caravana oficial de las candidatas al Reinado de Carnaval Guanta 2026, un recorrido lleno de música y la alegría que caracteriza al pueblo guanteño.

La llamada ruta de la belleza inició en el sector Pamatacualito, y luego avanzó por las comunidades Andrés Bello, Chorrerón, Redoma de Barrio Colombia, Medianía, La Picha, Cocalitos, Las Palmas y Bulevar Toronoima, hasta finalizar en la emblemática Plaza Miranda.

En el evento estuvieron presentes el alcalde Yinder Saldivia y miembros de su tren ejecutivo.

Efectivos policiales y de Protección Civil fueron los encargados de preservar el orden, la seguridad y el buen desarrollo de la actividad, en conjunto con el Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Guanta.

Elección

Un total de 11 jovencitas, representantes de los sectores más icónicos de la jurisdicción, se disputarán la tan anhelada corona.

Este lunes 9 de febrero será la presentación oficial a la prensa y medios digitales de las aspirantes, mientras que el viernes 13, en la Plaza Miranda, está prevista la elección y coronación.

Guanta / Redacción Web