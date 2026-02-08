domingo
Realizaron caravana oficial de las candidatas al Reinado de Carnaval Guanta 2026

febrero 8, 2026
Un total de 11 jovencitas, representantes de los sectores más icónicos de la jurisdicción, se disputarán la tan anhelada corona / Fotos: Cortesía

En horas de la noche de este sábado 7 de febrero, se llevó a cabo la caravana oficial de las candidatas al Reinado de Carnaval Guanta 2026, un recorrido lleno de música y la alegría que caracteriza al pueblo guanteño.

La llamada ruta de la belleza inició en el sector Pamatacualito, y luego avanzó por las comunidades Andrés Bello, Chorrerón, Redoma de Barrio Colombia, Medianía, La Picha, Cocalitos, Las Palmas y Bulevar Toronoima, hasta finalizar en la emblemática Plaza Miranda.

En el evento estuvieron presentes el alcalde Yinder Saldivia y miembros de su tren ejecutivo.

Efectivos policiales y de Protección Civil fueron los encargados de preservar el orden, la seguridad y el buen desarrollo de la actividad, en conjunto con el Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Guanta.

Elección

Un total de 11 jovencitas, representantes de los sectores más icónicos de la jurisdicción, se disputarán la tan anhelada corona.

Este lunes 9 de febrero será la presentación oficial a la prensa y medios digitales de las aspirantes, mientras que el viernes 13, en la Plaza Miranda, está prevista la elección y coronación.

Guanta / Redacción Web

 ET 

 ET 

