Realizarán la Marcha para Jesús con dos puntos de concentración en la zona metropolitana de Anzoátegui

Bajo el eslogan "Venezuela Tierra de Gracia", se llevará a cabo este sábado 1ero de agosto, una nueva edición de la Marcha para Jesús a nivel nacional y en el caso de la zona metropolitana del estado Anzoátegui, la movilización cristiana contará con dos puntos de concentración.

El coordinador estadal de la actividad, pastor José Véliz, manifestó que a las 2:00 pm tienen previsto concentrarse en la avenida Intercomunal. En Barcelona, municipio Simón Bolívar, el punto será a la altura de la entrada de Tronconal con salida hacia la plaza Libertadores. Mientras que los de Puerto La Cruz, municipio Sotillo, se reunirán en las inmediaciones del estadio de fútbol José Antonio Anzoátegui con destino hacia el paseo de la Cruz y El Mar.

Señaló que la visión que tienen este año, por causa de los difíciles momentos vividos en país por el doble terremoto, es llevar cuatro objetivos importantes durante la marcha: oración, adoración, unidad y solidaridad.

¿Por qué solidaridad?

Indicó que este aspecto, de manera específica, va enfocado a brindar ayuda humanitaria. Es decir, que en cada lugar de llegada tendrán un centro de acopio para que la persona lleve un kilo de alimento, insumos médicos, agua o alguna medicina que van hacer recolectados para llevarlos en los próximos días, a los afectados en La Guaira.

De igual manera, en el caso de Puerto La Cruz, van a contar con un predicador invitado, residente de Estados Unidos, Yoe Ferreira, el cual dijo que Dios lo usa en señales y milagros.

"Él va a estar predicando. La invitación es a todos, a que lleven a los que no puedan marchar porque sientan alguna dolencia, que vayan directamente al paseo, vamos a tener un tiempo de oración, de adoración y levantando el nombre del Señor Jesucristo", expresó Véliz.

Se espera que esta movilización cuente con la participación de 40 a 50 mil personas.

Véliz enfatizó que todos los detalles serán compartidos por la red social Instagram, a través de las cuentas @marchaparajesusanzoategui y @pastorjoseveliz.

Barcelona / Elisa Gómez