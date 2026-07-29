Iniciaron plan de bacheo en la parroquia Buena Vista de Anaco

Luego de siete meses de espera, se materializó la promesa hecha por el alcalde del municipio Anaco, Jesús Ríos, quien dio inicio al plan de bacheo que había ofrecido para reparar la avenida Principal de la parroquia Buena Vista.

Así lo dio a conocer el mandatario local, a través de sus redes sociales, informando del inicio de las labores para mejorar las condiciones de esa via, cuyo deterioro había sido reportado por habitantes de la comunidad.

Según lo que habían señalado los vecinos, Ríos estuvo en la localidad el 15 de diciembre de 2025 y ofreció reparar la vía que conecta a la población con áreas petroleras, pues el tramo se encontraba en pésimas condiciones y dificultaba el paso vehicular.

Los residentes habían hecho énfasis en que el tramo estaba lleno de huecos y habían colocado piedras y bloques para rellenar el pavimento, pero esa iniciativa resultó insuficiente ante el evidente deterioro de la capa asfáltica.

La comunidad espera que las labores mejoren esta vía que tiene alta circulación vehicular porque es transitada por decenas de personas que se desplazan hacia sus puestos de trabajo.

Cabe destacar que los vecinos habían reportado esta situación al diario El Tiempo el pasado 12 de mayo, cuando expresaron su preocupación y exhortaron a las autoridades municipales a cumplir su promesa.

Anaco / Danela Luces