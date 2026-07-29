Lluvias dejaron anegaciones en Cumaná, pero sin daños mayores en viviendas ni personas

Las fuertes lluvias registradas la tarde del martes 28 de julio ocasionaron anegaciones en varios sectores de Cumaná, estado Sucre.

Aunque el elevado volumen de agua generó preocupación entre los habitantes, no se reportaron personas lesionadas, pérdidas humanas ni daños de consideración en viviendas.

Uno de los sectores donde se evidenció la acumulación de agua fue la comunidad de Guarapiche, en la parroquia Santa Inés, municipio Sucre, cuyos habitantes aseguraron que el desbordamiento fue controlado y no pasó a mayores.

Vecinos piden limpiar los canales

Carmen Sucre, residente de esa comunidad, afirmó que la principal preocupación continúa siendo la falta de mantenimiento de los canales de drenaje, los cuales, a su juicio, favorecen las inundaciones cuando se registran lluvias de gran intensidad.

“Aquí lo que hace falta es limpiar esos canales. Si se mantienen despejados antes de que comiencen las lluvias, el agua puede correr con mayor facilidad”, expresó.

La vecina destacó que, pese al temor generado por el incremento del caudal, la comunidad no sufrió pérdidas materiales de gran magnitud.

El agua arrastró basura

Por su parte, Julio Duque indicó que el agua ingresó a algunos patios y calles, además de arrastrar grandes cantidades de desechos sólidos provenientes de zonas altas de la ciudad.

“Lo que más dejó esta lluvia fue basura y lodo. Todo eso viene desde la parte alta porque los canales se encuentran llenos de sedimentos y desperdicios”, comentó.

El residente agregó que, hasta donde tiene conocimiento, no se registraron personas heridas ni incidentes de gravedad durante las precipitaciones.

Continúan labores preventivas

Tras las lluvias, las autoridades mantienen desplegado un plan de limpieza y mitigación de riesgos en distintos sectores de Cumaná con el objetivo de despejar canales, drenajes y puntos vulnerables antes de que continúe la temporada de precipitaciones.

No obstante, habitantes de Guarapiche señalaron que aún existen comunidades donde estos trabajos permanecen pendientes, por lo que solicitaron acelerar las labores preventivas para reducir el riesgo de nuevas anegaciones en futuras lluvias.

Cumaná / Lino Castañeda