Realizan obras en el municipio Mariño de Sucre ante la temporada de lluvias

Equipos del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas iniciaron trabajos en dos sectores del municipio Mariño, en la península de Paria, estado Sucre, como parte de las acciones preventivas para afrontar la temporada de lluvias.

En el marco del Plan Lluvias 2026 y Mitigación de Riesgos, personal especializado del ministerio, con apoyo de maquinaria pesada, ejecuta labores de canalización del río Maribela, en la población de San Antonio de Irapa.

La intervención contempla el dragado de un kilómetro del cauce del afluente con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y proteger la estructura del puente Maribela durante el período lluvioso.

Reparan falla de borde en la Troncal 9

De manera simultánea, cuadrillas del ministerio trabajan en la Troncal 9, en el tramo Irapa-Güiria, donde ejecutan la reparación de una falla de borde para garantizar la seguridad y continuidad del tránsito.

Las labores se desarrollan específicamente en el sector La Cuiba de La Ceiba, en Irapa, e incluyen la estabilización del talud y la instalación de una alcantarilla de 12 metros de longitud.

De acuerdo con la información oficial, estas obras beneficiarán al sector transporte, a los conductores particulares y a unas 17.000 familias de la zona.

Los trabajos son ejecutados de manera conjunta por el Ministerio de Obras Públicas, la Gobernación del estado Sucre, a través de la Corporación de Infraestructura Vial del Estado Sucre (Corpives), y la Alcaldía del municipio Mariño.

Sucre / Corresponsalía