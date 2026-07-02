Realizan mesa de trabajo para coordinar la ayuda humanitaria hacia la región central

Representantes de centros de acopio de organizaciones sociales, civiles, universidades y organismos públicos y privados del estado Anzoátegui se dieron cita este jueves 2 de julio, en la sede del Ejecutivo estadal en Barcelona, municipio Simon Bolívar, para participar en una mesa de trabajo con el objetivo de coordinar la organización, logística y traslado de la ayuda humanitaria hacia la región central del país.

El encuentro estuvo liderado por la secretaria general de Gobierno, Katiuska Homsi, en representación del gobernador Luis Marcano, quien estuvo acompañada por la Autoridad Única de Salud, Roberto Rojas y la alcaldesa de la ciudad, Sugey Herrera; entre otras autoridades.

Se conoció que Homsi explicó que la meta es enviar el próximo martes 7 de julio, por vía marítima desde el Puerto Comercial Eulalia Buroz, 17 gandolas cargadas con 200 toneladas de insumos, destinadas a las zonas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

En base a ello, dijo que el centro de acopio principal recibirá donaciones hasta el domingo, con el fin de que un día antes de zarpar, el cargamento esté verificado por migración.

Recomendación

De igual manera, Homsi aprovechó de instar a los equipos sociales a planificar la distribución de la asistencia en metas a mediano y largo plazo, debido a que la primera fase de atención ya concluyó y se requerirá apoyo en los meses siguientes.

Resaltó que Anzoátegui ha sido uno de los estados que más ha aportado ayuda humanitaria en esta contingencia nacional.

También los presentes evaluaron medidas para apoyar a los damnificados que están llegando al estado y coordinar la recepción de donaciones para un trabajo más ordenado.

Barcelona / Elisa Gómez