Realizan mejoras en gimnasio vertical de Barcelona ante posibilidad de servir como refugio

Genaro Cova, coordinador del Movimiento por la Paz y la Vida en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, informó que al gimnasio vertical, ubicado en el sector Las Casitas de Barcelona, se le están haciendo algunas mejoras ante la posibilidad de servir como refugio para afectados por los terremotos en La Guaira.

Luego de que en los últimos días haya circulado el rumor de que en dicho recinto estaban recibiendo damnificados tras los sucesos del pasado 24 de junio, el vocero aclaró que esto de momento no es así. Explicó que están en una lista como alternativa para albergar personas, pero eso todavía no está confirmado.

Cova precisó que se encuentran reparando baños, área perimetral, entre otros espacios, con el fin de estar listos para prestar apoyo en caso de que los habiliten y acotó que en el gimnasio ubicado en el sector Sierra Maestra de Puerto La Cruz se está haciendo la misma labor.

De igual manera llamó a la calma a la población que tiene intención de ayudar y sugirió dejar sus donativos en el centro de acopio más cercano.

Atentos

Pese a que todavía no tienen el aval para recibir afectados por los terremotos, Cova aseguró que están prestos para ayudar a todo aquel que necesite el apoyo.

Vale recordar que el Movimiento por la Paz y la Vida es la organización encargada de los gimnasios verticales en el país, por lo que son quienes están al frente de los trabajos, respaldados por la gobernación y en este caso la alcaldía de Barcelona.

“Nosotros tenemos estimado que aquí se pueden albergar unas 200 personas (…) Pero nosotros estamos ya habilitando los baños, las áreas comunes (…) El personal de salud ya tiene que ser con la Autoridad Única de Salud y Protección Civil, que son los que van a atender realmente a esas personas”, añadió.

Barcelona/ Javier A. Guaipo