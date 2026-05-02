Realizan despliegue de ornato y saneamiento de espacios en la zona urbana de Carúpano

Equipos de la División de Parques, Playas y Jardines del Instituto de Servicios Públicos de Bermúdez, en el estado Sucre, realizaron este viernes un despliegue en el municipio, en el cual atendieron zonas estratégicas en la zona.

En el eje costero, las brigadas se desplegaron, específicamente, en las inmediaciones de la Policía Acuática en la avenida Perimetral Rómulo Gallegos, para ejecutar una limpieza de mantenimiento, orientada a conservar estos espacios libres de contaminación y preservar el ecosistema marítimo.

Luis Bermúdez, habitante del sector Tío Pedro, señaló que se trata de una acción positiva, sobre todo si se quiere explotar el potencial turístico del municipio.

También en la avenida Perimetral, se ejecutó la remodelación en la plaza Andrés Mata, con los trabajos de adecuación en la parcela que está siendo intervenida, con miras a ofrecer un entorno moderno y funcional para los ciudadanos.

Al respecto, la habitante del sector Santa Rosa, Luisa Pinto, dijo que la zona ha ido cambiando su aspecto poco a poco y aunque cree que aún falta mucho, instó a las autoridades a seguir adelante con los trabajos.

Tarea

El despliegue incluyó el embellecimiento en la Plaza Santa Rosa, donde se llevan a cabo trabajos para colocar plantas acordes a este tipo de espacios, buscando adecuar el paisajismo y darle un toque de color y vitalidad a este tradicional punto de encuentro.

Las acciones se ejecutan bajo la dirección del presidente del Instituto de Servicios Públicos, Félix Rodríguez, y el jefe de la División de Plazas, Parques, Playas y Jardines, Marvin Rivera, quienes resaltaron que la intención de las jornadas de trabajo es garantizar el saneamiento y la recuperación de áreas clave para el esparcimiento y la vida comunitaria.

Sucre/ Corresponsalía