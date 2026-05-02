PUD en Anzoátegui apoyó a los trabajadores durante la protesta del 1 de mayo

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), seccional Anzoátegui, respaldó las movilizaciones de los trabajadores el 1 de mayo, en rechazo a las recientes medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo nacional, las cuales consideran insuficientes y alejadas de las exigencias de los trabajadores.

En nota de prensa, Pedro Luis Rodríguez, presidente de Copei en Anzoátegui y miembro de la PUD, calificó como “sorpresivo e insuficiente” el paquete anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, señalando que no mejora el poder adquisitivo, ni incide en las prestaciones sociales por lo que no soluciona la crisis laboral.

Otro vocero

Por su parte, Manuel González Bompart, coordinador regional de La Causa R, afirmó que el aumento salarial es “pírrico” y apenas alcanza para cubrir alimentación por menos de 12 días.

Asimismo, indicó que el incremento de las pensiones es insuficiente, ya que no permite cubrir ni una semana de comida ni la compra de medicamentos.

La PUD reiteró que continuará acompañando a los trabajadores en su lucha por reivindicaciones laborales y reafirmó su compromiso de impulsar un cambio político en el país y la elección de un nuevo gobierno que permita soluciones reales a la crisis salarial.

Anaco / Redacción Web