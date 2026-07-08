Reactivan trabajos en el embalse Turimiquire con 250 trabajadores desplegados

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, informó este martes 7 de julio que fueron reactivadas las labores de recuperación en el túnel Guamacán del embalse Turimiquire, donde actualmente se encuentran desplegados 250 trabajadores para avanzar en la rehabilitación de la infraestructura.

Durante una rueda de prensa, ofrecida en Cumaná, municipio Sucre, la mandataria explicó que los trabajos fueron suspendidos temporalmente, tras los recientes eventos sísmicos registrados en el país, como medida preventiva para resguardar la seguridad del personal que ejecuta las labores dentro del sistema de trasvase.

Carrillo indicó que una vez evaluadas las condiciones de la zona, las cuadrillas retomaron las labores de recuperación bajo monitoreo permanente de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), organismo encargado de supervisar la actividad sísmica y emitir las recomendaciones técnicas correspondientes.

La gobernadora destacó que la rehabilitación del túnel ha representado un proceso de alta complejidad debido a las condiciones estructurales encontradas durante los trabajos, aunque aseguró que las labores continúan avanzando.

“Hemos trabajado con la calidad que amerita el espacio y esperamos tener buenas noticias próximamente en el tema del agua”, expresó la mandataria.

La recuperación del embalse Turimiquire es considerada una de las principales obras para restablecer el suministro de agua potable en los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta, afectados por la contingencia hídrica que se mantiene desde hace más de tres meses.

Cumaná / Lino Castañeda