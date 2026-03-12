Reactivan estación de bombeo Manzanares para optimizar el servicio de agua en Cumaná

Con el objetivo de estabilizar el suministro hídrico en la capital del estado Sucre, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, junto a la gobernadora de la entidad, Jhoanna Carrillo, informaron la culminación de los trabajos de recuperación y el encendido de la Estación de Bombeo Manzanares.

Las labores técnicas finalizaron durante la madrugada de este jueves 12 de marzo, permitiendo el reinicio del flujo de agua cruda hacia la planta de tratamiento local. Esta infraestructura es considerada vital para mitigar el déficit de abastecimiento que afecta a diversos sectores de la ciudad de Cumaná.

Fase de pruebas y maniobras

La gobernadora Carrillo precisó que, tras la reactivación, el sistema entra en un periodo de monitoreo preventivo. "El día de hoy se mantendrá en fase de maniobra y prueba para, posteriormente, iniciar el abastecimiento en gran parte de la ciudad de Cumaná", explicó la mandataria regional.

Atención a la emergencia hídrica

Por su parte, el ministro Márquez destacó que esta obra responde a un plan de atención prioritaria para las comunidades más vulnerables ante la actual coyuntura hídrica de la región. Se espera que, una vez se normalicen las presiones en las tuberías, las zonas que han presentado mayores fallas en el servicio comiencen a recibir el líquido de forma progresiva.

Puerto La Cruz / Redacción web