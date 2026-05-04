Reactivan acuífero del campo San Remo en El Tigre tras reponer cables hurtados

Luego de permanecer fuera de funcionamiento durante aproximadamente 10 días, debido al presunto hurto de cables, el pasado jueves, 30 de abril, fue reactivado uno de los pozos del campo acuífero San Remo, en El Tigre, estado Anzoátegui.

Los trabajos estuvieron a cargo de la alcaldía del municipio Simón Rodríguez, en articulación con la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) y contemplaron la instalación de una bomba de 75 HP.

Con esta puesta en marcha se suministra agua potable a más de 11 mil personas, equivalentes a unas 4 mil familias de comunidades tanto de El Tigre como Guanipa, entre ellas: Urbanización California, Los Lirios, Los Sauces, Altos de Reyes, Terranova, parte del sector Las Delicias, Agua Fría, Oficina I, Vista Hermosa y Los Sabanales.

Hurto de cables

Se pudo conocer que el pasado domingo, 19 de abril, presuntos antisociales habrían hurtado el cableado que surte energía eléctrica al campo San Remo, dejando sin servicio hídrico a gran parte de la zona.

Trascendió que el material hurtado fue restituido por las autoridades el día viernes 24 de abril, para luego avanzar con este último acuífero que presentó daños más severos en el sistema.

El Tigre / Damary Díaz