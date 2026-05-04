Tres hombres fueron arrestados por violencia de género al sur de Anzoátegui (+Fotos)

Tres hombres fueron arrestados por diferentes casos de violencia de género, registrados en los municipios Simón Rodríguez y Guanipa, sur del estado Anzoátegui, durante la jornada del pasado sábado, 2 de mayo.
Aproximadamente a las 11:30 am, funcionarios de de ma Policía Municipal de Simón Rodríguez. ( Polisosir) detuvieron en el sector Urbanística 2.000, a Frannin Manzol, de 32 años de edad, por presunta agresión física y verbal contra su concubina.
La mujer denunció a Manzol ante las autoridades y al verificar sus datos en el Sistema de Investigación Policial (Siipol), determinaron que el señalado posee registros policiales por delitos de posesión ilícita de estupefacientes y sustancias psicotropicas, porte ilícito, detención u ocultamiento de arma de fuego y violencia doméstica.
Horas antes, una comisión de la Policía Municipal de Guanipa (Poliguanipa) capturó a Daniel Gómez, de 34 años, en la calle Planta de Hielo del sector Santa Ana III.
Según lo manifestado por la víctima a los uniformados, durante la madrugada Gómez la golpeó, obligándola a tener un encuentro íntimo. Por esta razón intentó abandonar su residencia, sin embargo, el hombre empezó a forcejear con ella.
La denunciante fue evaluada en el ambulatorio Fritz Petersen, donde los médicos le habrían detectado signos de abuso sexual.
Más tarde, en el callejón York del sector 19 de Abril, el mismo cuerpo policial capturó a Abimael Golindano, de 30 años, señalado de patear el portón de una residencia, además de insultar y empujar a su propietaria. Todo esto mientras se encontraba en estado de ebriedad.
La mujer manifestó que se trataba de un sujeto desconocido, que igualmente provocó que el portón se rompiera y golpeara a uno de sus hijos dentro de la vivienda.
Se supo que los presuntos agresores quedaron a la orden de la Fiscalía Décimo Octava del Ministerio Público, para ser procesados por delitos sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Tigre-Guanipa / Damary Díaz