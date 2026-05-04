Tres hombres fueron arrestados por violencia de género al sur de Anzoátegui (+Fotos)

Tres hombres fueron arrestados por diferentes casos de violencia de género, registrados en los municipios Simón Rodríguez y Guanipa, sur del estado Anzoátegui, durante la jornada del pasado sábado, 2 de mayo.

Aproximadamente a las 11:30 am, funcionarios de de ma Policía Municipal de Simón Rodríguez. ( Polisosir) detuvieron en el sector Urbanística 2.000, a Frannin Manzol, de 32 años de edad, por presunta agresión física y verbal contra su concubina.

La mujer denunció a Manzol ante las autoridades y al verificar sus datos en el Sistema de Investigación Policial (Siipol), determinaron que el señalado posee registros policiales por delitos de posesión ilícita de estupefacientes y sustancias psicotropicas, porte ilícito, detención u ocultamiento de arma de fuego y violencia doméstica.

Agresión física y abuso sexual

Horas antes, una comisión de la Policía Municipal de Guanipa (Poliguanipa) capturó a Daniel Gómez, de 34 años, en la calle Planta de Hielo del sector Santa Ana III.

Según lo manifestado por la víctima a los uniformados, durante la madrugada Gómez la golpeó, obligándola a tener un encuentro íntimo. Por esta razón intentó abandonar su residencia, sin embargo, el hombre empezó a forcejear con ella.

La denunciante fue evaluada en el ambulatorio Fritz Petersen, donde los médicos le habrían detectado signos de abuso sexual.

Pateó portón de residencia y empujó a la propietaria

Más tarde, en el callejón York del sector 19 de Abril, el mismo cuerpo policial capturó a Abimael Golindano, de 30 años, señalado de patear el portón de una residencia, además de insultar y empujar a su propietaria. Todo esto mientras se encontraba en estado de ebriedad.

La mujer manifestó que se trataba de un sujeto desconocido, que igualmente provocó que el portón se rompiera y golpeara a uno de sus hijos dentro de la vivienda.

Se supo que los presuntos agresores quedaron a la orden de la Fiscalía Décimo Octava del Ministerio Público, para ser procesados por delitos sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Tigre-Guanipa / Damary Díaz