Marinos de Anzoátegui avanzó a postemporada de la SPB 2026

Marinos de Anzoátegui avanzó a la postemporada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026, tras vencer el domingo a Guaiqueríes de Margarita en el Guaiqueríes Arena de La Asunción.

El Acorazado Oriental una vez más hizo gala de una defensa intensa y una ofensiva certera (comandada por el capitán Gregory Vargas), para conseguir su quinto triunfo al hilo desde la llegada del entrenador Néstor "Mamá osa" Salazar.

Los navales pusieron su marca en 13 conquistas y nueve derrotas para 35 puntos que los tienen en la sexta posición de la tabla. Sus últimos dos partidos de ronda regular serán en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, ante Brillantes del Zulia (martes 5 de mayo) y Gaiteros del Zulia (miércoles 6).

Prueba superada

Marinos llegó a Margarita con una seguidilla de cuatro lauros tras vencer a Centauros de Bolívar, Spartans de Distrito Capital, Cocodrilos de Caracas y Héroes de Falcón.

Sin embargo, tenía en Guaiqueríes a un rival que le había anotado 99 puntos en su primer enfrentamiento de la zafra (en suelo anzoatiguense), por lo que era una prueba de fuego para la defensa, que mantuvo el buen desempeño que han mostrado tras la llegada de "Mamá Osa" a la dirección técnica.

En reiteradas oportunidades el equipo naval provocó tiros forzados del rival, así como malos pases que en el algunos momentos fueron interceptados y se convirtieron en puntos a su favor.

Vale acotar que, pese a las constantes reacciones de La Tribu para mantener la distancia corta en el marcador, El Buque tuvo carácter para recuperar el dominio las veces que lo perdió y asegurar la importante victoria que les dio la clasificación.

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue el capitán Vargas, quien terminó con 17 contables, tres de ellos en un momento clave en los segundos finales para prácticamente asegurar el lauro.

Cierre

El quinteto anzoatiguense tiene escasas oportunidades de quedar en una posición superior a la sexta, debido a que tiene 35 puntos (con dos duelos pendientes) y solo puede aspirar a un máximo de 39, mientras que Spartans, Guaiqueríes y Trotamundos de Carabobo acumulan 38 y pueden llegar a 40, pues a cada uno le resta un compromiso.

Además, al único cuadro de los tres mencionados al que Marinos le ganó la serie particular fue a los capitalinos, por lo que solo a ellos podrían superar si se da un empate entre los dos.

Hay que recordar que en la primera etapa de la postemporada los equipos se enfrentan en series directas donde el primero de la tabla choca contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo