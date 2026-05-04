Ambientalista denunció "ecocidio sistemático" en la Bahía de Pozuelos (+Video)

A través de un video, el presidente de la Fundación Agua Para Todos, Rodolfo Gil, denunció que la Bahía de Pozuelos, ubicada en el municipio Sotillo del estado Anzoátegui, está sufriendo un "ecocidio sistemático".

En el audiovisual que fue realizado la noche del 2 de mayo, el ambientalista muestra con preocupación cómo son vertidas aguas residuales de forma masiva en el paseo de la Cruz y el Mar.

"Esta es la enésima vez en más de quince años que la organización alza la voz ante el masivo vertido de aguas servidas en el paseo Colón, una crisis ambiental que persiste ante la mirada indiferente de las autoridades competentes", enfatizó.

"Inacción"

Gil señaló que pese a las constantes denuncias mediante diversas plataformas, el Estado ha dejado en evidencia su falta de voluntad política por buscar alguna solución técnica a la situación.

"Esta inacción representa un desafío abierto a la legalidad venezolana, vulnerando flagrantemente el artículo 127 de la Constitución Nacional, además de los artículos 83 y 88 de la Ley Penal del Ambiente, el artículo 43 del Decreto de Zonas Costeras, los artículos 55 y 56 de la Ley de Aguas y el Decreto 883", aseguró el presidente de Agua Para Todos.

Alerta

Aunado a eso, Gil alertó que el impacto de las descargas de aguas negras en la bahía ya está trascendiendo los límites del municipio Sotillo, comprometiendo así la franja costera del eje norte del estado Anzoátegui.

"Está afectando directamente los municipios Urbaneja y Simón Bolívar. Este foco de contaminación destruye el potencial turístico de la región y pone en riesgo la salud pública de toda la conurbación, por lo que hago un llamado urgente a las autoridades para que asuman su responsabilidad histórica y activen de inmediato los planes de saneamiento necesarios para rescatar la Bahía de Pozuelos", finalizó el experto en derecho ambiental.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez