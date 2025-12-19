Rafael Romo y Jhon Chancellor salieron campeones de Copa Ecuador

Los futbolistas venezolanos Rafael Romo y Jhon Chancellor salieron campeones de la Copa Ecuador con la Universidad Católica, equipo que superó 3-2 en la final a Liga de Quito.

El desafío se disputó el jueves 18 de diciembre en el estadio Olímpico Atahualpa, en la capital ecuatoriana. Allí Chancellor fue titular como defensor central y jugó los 90 minutos, mientras que Romo vio el encuentro desde el banco de suplentes.

Hay que señalar que el guardameta vinotinto es el titular indiscutible de su club, pero no pudo estar en cancha en el duelo decisivo ya que arrastraba molestias físicas por una lesión sufrida en la vuelta de las semifinales de este certamen, ante Cuenca Juniors, a principios de mes.

Sorpresa

Para sorpresa de muchos Universidad Católica superó en la final a un grande del fútbol ecuatoriano como lo es Liga de Quito.

Los académicos contaron con los goles de Mauricio Alonso al minuto 17, Gregori Anangonó al 60' y José Fajardo al 88'. Por "La U" marcaron Jeison Medina al 37' y ya sobre el final del compromiso Kevin Minda (90+6').

Alegría

Como "una gota de alegría en medio de un mar de tristeza", definió el portero Rafael Romo el título conseguido con su club, en relación al difícil momento que aún tiene presente por la eliminación de La Vinotinto de la carrera por un cupo al mundial de 2026.

Barcelona / Javier A. Guaipo