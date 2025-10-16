Putin remite a la Duma acuerdo con Venezuela para estrechar la cooperación estratégica

El presidente ruso, Vladímir Putin, remitió este jueves a la Duma o cámara de diputados el acuerdo de asociación estratégica y cooperación con Venezuela para su ratificación.

"Ratificar el acuerdo entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela sobre asociación estratégica y cooperación, firmado en Moscú el 7 de mayo de 2025", se lee en el documento presentado por el jefe del Kremlin que cita la agencia TASS.

El acuerdo amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo. Además, creará nuevos "mecanismos de coordinación en toda la agenda bilateral, así como en asuntos internacionales y regionales de actualidad de interés mutuo".

Ratificación

El Parlamento venezolano (AN) ratificó el documento el 30 de septiembre, y el 7 de octubre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo promulgó.

Caracas considera que las relaciones entre ambos países son cada vez más sólidas y fructíferas y, a pesar de que no se dieron detalles de su contenido, adelantaron que "tiene que ver con el nuevo momento de la geopolítica del mundo", según explicó el diputado chavista Roy Daza.

Concretamente, se refirieron al "carácter irreversible del proceso de establecimiento de un orden mundial justo, sostenible, multipolar, basado en el derecho, en la soberanía y en la igualdad de los Estados", añadió.

Momento

Rusia sigue apoyando diplomáticamente a Venezuela en la esfera internacional, solidarizándose tras las recientes presiones de Estados Unidos, que ha puesto el ojo en el narcotráfico en la costa caribeña.

En julio pasado la corporación rusa Rostec informó sobre la construcción de una fábrica de munición para fusiles de asalto Kaláshnikov en la nación latinoamericana.

Rusia ha firmado en los últimos tiempos acuerdos de cooperación estratégica con países aliados como Corea del Norte e Irán.

Moscú / EFE