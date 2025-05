PUD reitera su rechazo a comicios y dice que no impulsará "boicot"

La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reiteró este jueves su rechazo a los comicios legislativos y regionales del domingo y aseguró que no impulsará "ningún tipo de boicot" contra dichas elecciones.

"Hoy reiteramos con firmeza que no participaremos en el evento convocado para el 25 de mayo. No realizaremos activismo político, social ni electoral relacionado con dicho evento, ni tampoco impulsaremos ningún tipo de boicot", señaló la coalición en un comunicado publicado en X.

La PUD sostuvo que su foco permanece en la organización ciudadana, en la defensa del "mandado mayoritario", en la exigencia de una negociación "basada en la verdad y en la construcción de una salida democrática y duradera".

"Seguiremos fortaleciendo nuestra agenda social, visibilizando a los presos políticos, promoviendo la formación de nuevos liderazgos y movilizando al país en defensa de sus derechos", añadió.

El bloque opositor reiteró su compromiso "irreductible" con la defensa del voto y de la voluntad ciudadana expresada el 28 de julio, en referencia a las presidenciales en las que insiste ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, mientras que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

"No claudicamos en nuestra lucha por condiciones políticas e institucionales reales que permitan la celebración de elecciones legítimas", apostilló.

A su juicio, la "reconstrucción del camino electoral" requiere de garantías "claras y efectivas", las cuales "hoy no existen".

"Por ello, rechazamos que se pretenda reducir un proceso electoral a una simple adjudicación de cargos, sin condiciones ni transparencia", agregó.

El miércoles, la líder opositora María Corina Machado pidió a los ciudadanos quedarse en sus casas el domingo en rechazo a los comicios regionales y legislativos.

A través de un video publicado en X, Machado señaló que las elecciones del 25 de mayo son "una farsa, una trampa".

Pese a esta decisión de la PUD, partidos integrantes del bloque opositor, como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como el exgobernador Henrique Capriles, manifestaron su intención de participar en estas votaciones.

Capriles indicó recientemente en una entrevista a EFE que el voto es un "instrumento de protestar" para mantener "viva" la voz de quienes apoyaron a Edmundo González en las presidenciales del año pasado.

"Yo creo que hay que mantener viva (a) la oposición democrática y no encuentro cómo va a mantenerse viva la voz del pueblo venezolano si no se expresa. Pensar que tú le vas a dar una derrota al Gobierno por no ir a votar, no ha pasado; ya lo has hecho y no ha pasado", reiteró.

Caracas / EFE