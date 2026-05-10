PUD de Anaco exige investigar muerte del exconcejal José García bajo custodia policial

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) del municipio Anaco expresó su preocupación por la muerte del exconcejal José García, dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), quien se encontraba bajo custodia policial al momento de su fallecimiento. El hecho fue dado a conocer este domingo 10 de mayo.

A través de un comunicado, representantes de la coalición opositora solicitaron que se esclarezcan las circunstancias del deceso ocurrido en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, donde permanecía recluido el exedil mientras era objeto de investigaciones.

William Ross, vocero de la PUD y coordinador del partido La Causa R en Anaco, lamentó la muerte de García y manifestó inquietud por las condiciones en las que ocurrieron los hechos dentro del recinto policial.

Por su parte, Teo Valiente, coordinador de Voluntad Popular en la ciudad gasífera, afirmó que el caso debe ser investigado “por el bien de mantener los derechos humanos”, al considerar que toda muerte bajo custodia estatal requiere una revisión exhaustiva e independiente.

Asimismo, Antonio González, dirigente de Acción Democrática en Resistencia, expresó sus condolencias a familiares y allegados del exconcejal, al tiempo que pidió llegar “al fondo de este asunto”, debido a la conmoción pública generada por el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las causas de la muerte ni sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el fallecimiento del dirigente político.

Anaco / Redacción Web