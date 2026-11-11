Cursantes del Doctorado de Educación de la UDO presentarán sus proyectos de investigación

La IX cohorte del Doctorado en Educación que funciona en el edificio Rectorado II de la Universidad de Oriente, en Cumaná, estado Sucre, realizará una jornada de presentación de tesis de los aspirantes al título, a realizarse este viernes 13 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 am.

El docente universitario y aspirante a doctor, Jesús Castillo, informó que se trata de un evento que busca mostrar los avances de la casa de estudios, y en específico de quienes cursan los estudios de postgrado, en materia educativa.

En su caso, presentará el proyecto de tesis “Pedagogía Ciudadana y Cultura Democrática. El retorno del sujeto político desde lo educativo”.

Avance

Castillo precisó que la coordinadora del Doctorado en Educación de la UDO es la docente Yudith Caldera. “Con esa actividad se busca que cada cursante del programa educativo sea acreditado como Candidato a Doctor en Educación”, dijo.

Entre los trabajos que se presentarán este viernes se encuentran “Translectura y Pedagogía: Un camino formativo para el ser y el pensar en la escuela”, de Javier Aguilera; “Pedagogía de la Emocionalidad: Ser, conocer y transformar desde la escuela”, de Carmen Martínez; “Pedagogía de la Convivencia: Dialógicas formativas del conocernos”, de Karla Núñez; "Pedagogía de la Espiritualidad: Fuente de sentido de la integralidad formativa del ser en la escuela", de María Román, entre otros, y que completan un total de 14 trabajos de investigación.

Sucre / Yumelys Díaz