Psuv realizó 145.465 asambleas para la creación de nuevos comités de calle que buscan reforzar la “organización política y a defensa en el país”

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, dio a conocer este lunes los resultados de la Asambleas Populares realizadas el pasado fin de semana en todo el país con la finalidad de crear los Comités Bolivarianos de Base Integral (Cbbi). Se trata de conformar una “nueva estructura de calle” con la que el Ejecutivo busca fortalecer la organización popular de cara a la coyuntura que atraviesa la nación.

Durante un encuentro con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y de la Juventud del Psuv (Jpsuv), el mandatario detalló que se realizaron 145 mil 465 asambleas en todo el territorio entre sábado y domingo, con un promedio de 20 ciudadanos por encuentro.

Estas nuevas instancias de base, además de reforzar la organización política, también operará para la defensa integral del país.

“Los Comités Bolivarianos de Base Integral han nacido en las calles profundas de la Venezuela de verdad”, subrayó Maduro y agregó que frente a las actuales amenazas externas, y específicamente, las que se están desarrollando en el Caribe, la población responde con “firmeza, más poder popular y más organización de base”.

Explicó que “está surgiendo la nueva teoría organizativa de la Revolución Bolivariana” que derrotará y frustrará “las amenazas imperiales que pretenden clavar sus garras coloniales sobre Venezuela, Colombia, Suramérica y todo el Caribe”.

“El Poder Popular organizado le ha permitido a la Revolución ganar batallas sociales y económicas, con la fuerza de quien tiene la fuerza y el poder para ganar, que es el pueblo”.

Indicó que las asambleas continuarán este martes, miércoles y jueves, con el objetivo de consolidar una red nacional de base comunitaria.

Asimismo, la elección de los voceros de estos comités -conformados por al menos nueve miembros- se llevará a cabo el próximo fin de semana, 15 y 16 de noviembre.

“La derecha no tiene poder político”

Maduro apuntó que “si el imperialismo llegara a dar un golpe (…) y hacer un daño, desde el mismo momento se decretara la orden de operaciones, movilización y combate, de todo el pueblo de Venezuela. La clase obrera venezolana decretaría una huelga general insurreccional y no se movería un alfiler hasta que llegue un ‘13 y 14 de abril’. El que entendió, entendió” dijo.

“La derecha extremista antipatria no tiene poder político, interno, ni poder social, ni poder moral, ni proyecto, ni liderazgo, ni nada (…) La extrema derecha sayonista (refiriéndose al sector dirigido por María Corina Machado), es la nada, en el escenario nacional, será la nada mañana y debemos garantizar que ese fascismo criminal y asqueroso, jamás vuelva a resurgir”.

Colectivos de comunicadores

Por su parte, el secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, señaló que “las tareas comunicacionales son uno de los puntos y las órdenes que se recibieron de la Plenaria del V Congreso del Psuv, para defender a Venezuela de la guerra cognitiva imperial, que es la lucha comunicacional internacional”.

“Nosotros la hemos resumido en que cada venezolano que tenga un teléfono es un reportero de la revolución, de la defensa de nuestro pueblo, de ayudar para que, lo que ocurre en Venezuela el mundo lo sepa”, indicó.

Acotó que los movimientos y colectivos de comunicadores “son las redes que se instalan con los gobiernos, países y pueblos amigos, para que cuando intenten algo contra Venezuela las voces de los pueblos se levanten”.

“Ya hoy de lo que hablan es de cambio de régimen. Volvieron al viejo cuento de la dictadura a la democracia y la verdad es que lo que quieren es nuestros recursos naturales. Han encontrado a unos vende patria en este país, que les dicen invadan Venezuela, maten a todo el que tengan que matar y les garantizamos la entrega de los recursos naturales; esa es la oferta que hace ese sector de la oposición a quienes nos quieren invadir, nos quieren atacar”, subrayó.

