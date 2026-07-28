Subsidio o precio internacional: el debate sobre la gasolina en la zona norte

Luego de que la mayoría de las estaciones de servicio (E/S) que funcionan en la zona norte del estado Anzoátegui pasaran a la modalidad de venta de gasolina a precio internacional (sólo queda la Super Estación Bucarito), algunos usuarios han mostrado su inconformidad con la decisión, mientras que otros creen que esto debió aplicarse desde hace tiempo para acabar con las situaciones irregulares que se presentaban en las bombas subsidiadas.

El primer grupo coincide en que el Estado debe implementar algún plan que sea efectivo para que no solamente los transportistas sigan gozando del beneficio de adquirir combustible a costo accesible, sino que también cualquier ciudadano tenga esa posibilidad.

Aseguran que no siempre contarán con los recursos necesarios para comprar gasolina bajo la modalidad premium.

"Bucarito (bomba ubicada en la avenida Municipal) es la única que queda subsidiada y sólo tienen entre 100 y 120 cupos diarios, por eso es muy complicado surtirse allí. Deberíamos tener más opciones como antes, ya que hay días que no tengo para comprar dolarizada. A la gente común, sobre todo los que viven en zonas rurales, les cuesta mucho adquirir gasolina ahorita, muchos prefieren estacionar su carro", comentó el conductor Armando Páez.

En oportunidades, agregó, ha optado por comprar gasolina a algunos transportistas que reciben el beneficio del subsidio y ofrecen 30 litros por $10.

La Super Estación Bucarito es la única que queda bajo la modalidad de subsidio en la zona norte / Foto: Arturo Ramírez La E/S Los Cocos fue pasada a la modalidad premium a principios de julio / Foto: Arturo Ramírez

La repostera María Salazar, quien este miércoles estaba surtiendo de combustible su vehículo en la E/S del elevado de Puerto La Cruz, es otra de las personas que cree que las autoridades deberían "buscar una alternativa" para que los habitantes de la zona norte del estado Anzoátegui puedan tener acceso a la gasolina subsidiada una o dos veces por semana, pero de manera controlada.

"La idea es que el proceso te permita echar gasolina con facilidad, no en medio del desorden y que uno tenga que madrugar, sino que uno haga su cola y listo. Esto de comprar gasolina internacional me lleva grave, yo gasto mucho en eso y también están los gastos en alimentación y todo lo demás. No estoy en contra del gobierno ni de nadie, pero deberían buscar una alternativa de subsidio", opinó.

A favor de la modalidad premium

El conductor Luis Jiménez, quien reside en Naricual, municipio Simón Bolívar, afirmó que, si bien es cierto que "es fuerte" asumir la compra constante de gasolina a precio internacional, prefiere que se haga así, pues en las estaciones de servicio subsidiadas "no tenía chance" las veces que las visitaba.

"A veces tenía que ir hasta dos veces seguidas y no echaba. Cuando lo lograba eran sólo 30 litros, metían a la gente que querían en la cola, uno tenía que ir de madrugada y de igual forma no tenías chance en la bomba de Naricual. Yo digo que es mejor que hayan tomado la decisión de dolarizar la mayoría y que eso ayudará a normalizar la distribución de combustible", acotó.

No obstante, al igual que lo expresó la repostera María Salazar, el usuario cree que si el subsidio fuera más organizado se podría canalizar mejor el beneficio para cualquier ciudadano.

Mientras que el señor Luis Guevara fue enfático en señalar que prefiere que todas las bombas pasen a la modalidad premium "para que se acaben las mafias".

"Ya yo tengo seis meses echando gasolina sólo en las bombas internacionales porque en las subsidiadas siempre ha habido mucho problema, que si las famosas listas, que si los VIP, por eso prefiero que todas estén dolarizadas", concluyó el conductor.

Unos a favor y otros en contra del subsidio, este es el debate que se vive a diario en las bombas del área metropolitana.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez