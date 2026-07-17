Sheinbaum: no se reportan daños tras terremoto de magnitud 7,4 en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que, hasta el momento, no se reportan daños tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado frente a las costas de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.

La mandataria señaló que conversó con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan afectaciones hasta ahora, y que fueron activados los protocolos de protección civil en entidades colindantes.

Las autoridades de los tres niveles de Gobierno realizan recorridos para evaluar posibles daños estructurales y coordinar medidas preventivas en las zonas donde el movimiento telúrico fue percibido con mayor intensidad.

El terremoto ocurrió durante la mañana de este viernes, con epicentro al suroeste de Huixtla, en Chiapas, cerca de Ciudad Hidalgo. Las autoridades mantienen una alerta preventiva por riesgo de tsunami en el sur del país y continúan con las evaluaciones en territorio.

Ciudad de México / Redacción web