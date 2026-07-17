viernes
, 17 de julio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Sheinbaum: no se reportan daños tras terremoto de magnitud 7,4 en México

julio 17, 2026
Sheinbaum informó que se activaron protocolos civiles para atender las zonas donde se sintió el terremoto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que, hasta el momento, no se reportan daños tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado frente a las costas de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.

La mandataria señaló que conversó con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan afectaciones hasta ahora, y que fueron activados los protocolos de protección civil en entidades colindantes.

Las autoridades de los tres niveles de Gobierno realizan recorridos para evaluar posibles daños estructurales y coordinar medidas preventivas en las zonas donde el movimiento telúrico fue percibido con mayor intensidad.

El terremoto ocurrió durante la mañana de este viernes, con epicentro al suroeste de Huixtla, en Chiapas, cerca de Ciudad Hidalgo. Las autoridades mantienen una alerta preventiva por riesgo de tsunami en el sur del país y continúan con las evaluaciones en territorio.

Ciudad de México / Redacción web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram