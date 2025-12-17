PSG venció a Flamengo y se coronó campeón de la Copa Intercontinental

El París Saint Germain (PSG) de Francia venció 2-1 en penales al Flamengo de Brasil en la final de la Copa Intercontinental y se coronó campeón en este torneo, que reunió a los mejores equipos de cada una de las seis confederaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La tropa parisina, que aseguró su presencia en la instancia decisiva por su condición de monarca de la Liga de Campeones de Europa, se midió a un conjunto brasileño que ganó la Copa Libertadores. Sin embargo, el "Fla" tuvo que dejar en el camino al Cruz Azul mexicano (Copa de Campeones de la Concacaf) y al Pyramids egipcio (Liga de Campeones de África) antes de medirse a los franceses.

El desafío, disputado en el Ahmad Bin Ali Stadium de Catar, terminó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. La paridad se mantuvo en la media hora de prórroga, por lo que todo se decidió en la tanda de penales, etapa en la que se alzó como gran figura el guardarmeta ruso Matvey Safonov, que detuvo cuatro de los cinco disparos de los brasileños y contribuyó para que su equipo celebrara el sexto título del año 2025 (tercer club europeo que lo logra).

Dominio parisino

El PSG partió como el gran favorito para quedarse con el cetro y en el desarrollo del partido respondió a esa responsabilidad, pero no con la efectividad suficiente como para reflejarlo en el marcador.

Poco antes de los 10 minutos celebraron un gol del mediocampista español Fabián Ruíz, que luego fue anulado por el VAR porque el balón había salido de la cancha en la jugada previa, cuando el portero del Flamengo, Agustín Rossi, intentó evitar un tiro de esquina.

Los monarcas europeos mantuvieron el asedio al arco rojinegro hasta que al 38' Khvicha Kvatarskhelia finalmente pudo facturar. El georgiano empujó hacia las redes un balón servido desde la derecha por Désiré Doué, para adelantar a los dirigidos por Luis Enrique Martínez.

El actual y reciente campeón de la Copa Libertadores no se amilanó y buscó el empate, que llegó con un penalti ejecutado por Jorginho al 62'. La pena máxima fue pitada luego de una revisión en el VAR, por una falta de Marquinhos sobre el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

De ahí en adelante el electrónico no se movió más, lo que obligó en primera instancia los 30 minutos de prórroga y luego la tanda de penaltis para definir quién se quedaba con el título.

El uruguayo Nicolás De La Cruz fue el primer cobrador de Flamengo y el único que pudo transformar su oportunidad en gol, pues Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo fueron víctimas de la noche inspirada del portero Safonov.

Por el PSG abrió Vitinha y canjeó su tiro por gol. Ousmane Dembelé falló, luego Nuno Mendes cobró con efectividad, cosa que no pudo repetir Bradley Barcolá, aunque su equipo no lo necesitó pues tuvo al guardameta como la pieza determinante.

Sextete

Con la Copa Intercontinental, el PSG de Luis Enrique suma seis títulos en el año 2025. En el lapso también ganó Liga de Campeones, Supercopa de Europa, Ligue 1, Copa y Supercopa de Francia.

Es apenas el tercer club que logra tal hazaña en el viejo continente, luego del FC Barcelona en 2009, comandado técnicamente por Josep Guardiola; y el Bayern Múnich en 2020 de la mano de Hansi Flick.

Barcelona / Javier A. Guaipo