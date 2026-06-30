Provea: crecen discordancias entre cifras oficiales y estimaciones internacionales de fallecidos por terremotos

La organización Provea afirmó este lunes que existen discordancias entre las cifras oficiales y las estimaciones sobre el número de fallecidos tras los terremotos que afectaron el norte de Venezuela el pasado miércoles.

A través de una publicación en la red social X, la ONG señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) maneja una cifra de víctimas mortales superior al balance oficial de 1.719 fallecidos divulgado por las autoridades venezolanas. Sin embargo, no precisó el número de decesos que atribuye al organismo internacional.

Asimismo, Provea aseguró que se informó sobre la compra de 10.000 bolsas para cadáveres, en medio de la emergencia provocada por los sismos.

La organización también pidió al gobierno de Delcy Rodríguez decretar luto nacional y reiteró que se permita a la sociedad civil y a organismos independientes acceder a información transparente para verificar y contrastar las cifras relacionadas con la tragedia.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas mantienen en 1.719 el número oficial de fallecidos por los terremotos.

Caracas / Redacción web