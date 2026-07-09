Protección Civil y Bomberos de Anzoátegui inspeccionan infraestructuras educativas tras sismos (+Fotos)

Funcionarios de Protección Civil (PC) y Bomberos se mantienen desplegados en el estado Anzoátegui para inspeccionar las infraestructuras educativas, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía tras el doble terremoto que se registró el pasado 24 de junio, y que afectó a varias localidades de Venezuela.

Se conoció que estas labores de supervisión tienen como propósito fundamental diagnosticar las condiciones físicas de las aulas, áreas comunes, techados y sistemas de servicios en los planteles para asegurar espacios óptimos y habitables para la población estudiantil y el personal docente y administrativo.

Por ejemplo, el equipo de PC del municipio Simón Bolívar se mantiene desplegado para constatar el estado de las más de 300 infraestructuras educativas, tanto públicas como privadas.

A través de las cuentas oficiales en las redes sociales, el director de este organismo municipal, Eduardo Guacarán, dio a conocer que los equipos han acudido a más de una docena de colegios, donde no se han observado repercusiones por los movimientos telúricos.

Urbaneja

En Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, también mantienen las inspecciones, tanto en las diferentes edificaciones, como en los centros educativos.

Según un video publicado por el alcalde Manuel Ferreira a través de su cuenta en la red social Instagram, en este territorio no ha existido fallas estructurales.

Sin embargo, dijo que debido a la preocupación que han mostrado los padres y representantes ante el regreso a clases, están pasando por las instituciones públicas y privadas con el equipo de Gerencia Urbana y Protección Civil, verificando una vez más para transmitirle seguridad a la población.

Barcelona / Elisa Gómez