Fetraenergía: La devaluación pulveriza el ingreso de trabajadores y pensionados

Para el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Trabajadores Energéticos, Similares y Conexos (Fetraenergía), liderado por representantes de varios estados, entre ellos, Iván Freites por Falcón; así como Edisson Hernández y Américo Tabata por Anzoátegui, la devaluación del bolívar sigue pulverizando el ingreso de los trabajadores, jubilados y pensionados venezolanos.

Mediante un comunicado difundido este jueves dieron a conocer cómo la pérdida del poder adquisitivo refleja una caída de la moneda en los últimos meses, haciendo referencia que para el 1ero de mayo de 2026 el tipo de cambio oficial se ubicaba en Bs 489,55 por dólar, mientras que este 9 de julio el dólar oficial alcanzó la barrera de los Bs 700,22.

"Esto representa una depreciación histórica donde el bolívar perdió cerca del 43% de su valor en poco más de dos meses. El impacto real en los bolsillos: una pensión o bonificación de $70 dólares equivalía en mayo a Bs 34.268,50. Hoy, con ese mismo monto estático en bolívares, el jubilado recibe el equivalente a solo $48,95, lo que se traduce en una pérdida directa de más de $21 dólares de capacidad de compra", expresa el escrito.

Propuesta

Ante esta situación, los representantes de Fetraenergía proponen la implementación inmediata de una "dualidad cambiaria real".

"Que cada trabajador, jubilado y pensionado decida libremente si desea recibir el pago de sus bonos y salarios en bolívares o en divisas, a través del sistema de la banca nacional. Esta medida permitiría proteger el ingreso familiar, facilitar las transacciones comerciales y recuperar gradualmente la confianza en la economía nacional", enfatiza el comunicado.

Barcelona / Elisa Gómez