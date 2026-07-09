Fuerzas militares de EE. UU. transportan suministros de emergencia a Venezuela tras terremotos

Miembros del servicio militar de Estados Unidos iniciaron el traslado de suministros críticos desde el Puerto de La Guaira hacia las zonas afectadas por los sismos que azotaron al norte de Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

​Las operaciones de contingencia se ejecutan bajo la dirección del Comando Sur de los Estados Unidos (@Southcom) y son coordinadas por el Departamento de Estado (@StateDept), en colaboración con otras organizaciones asociadas. De acuerdo con los reportes oficiales, el Departamento de Guerra (@DeptofWar) mantiene el apoyo logístico para canalizar la asistencia humanitaria destinada a la población civil.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos de socorro internacional desplegados tras el doble terremoto que afectó a la nación suramericana.

Caracas / Redacción Web