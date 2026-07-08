Protección Civil brinda formación sobre eventos sísmicos en escuelas de El Tigre

​Funcionarios del Departamento de Educación de Protección Civil (PC) en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, realizan encuentros formativos con las Brigadas de Gestión de Riesgo y Salud de las diferentes instituciones educativas de la coudad, para orientar sobre protocolos de prevención y seguridad ante eventos sísmicos.

​Las formaciones se iniciaron este lunes, 6 de julio, desde las instalaciones de la Unidad Educativa Dr. Juan Rafael Hernández Parés, abordando las enseñanzas, experiencias, reflexiones y conclusiones de los terremotos ocurridos en Venezuela recientemente.

​Durante este martes, 7 de julio, la actividad se trasladó a la Unidad Educativa Privada "Simón Bolívar", donde capacitaron a 80 personas en el área.

​Este miércoles, 8 de julio, las jornadas continuaron en la Unidad Educativa Napoleón Ledezma, sumando 49 personas formadas. Con esta última visita, el despliegue alcanza un total de 179 brigadistas escolares capacitados hasta el momento en las tres instituciones abordadas.

​Capacitación preventiva

​Esta capacitación continua es respaldada por el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa del municipio Simón Rodríguez y se enfoca en fomentar la cultura de prevención frente a desastres naturales, además de asegurar a la comunidad escolar con las herramientas necesarias para actuar de manera prudente y responsable en momentos de emergencia.

​El Tigre / Damary Díaz