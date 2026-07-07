Propuesta antisísmica para Maneiro es presentada ante el concejo municipal

El alcalde Morel David Rodríguez consignó ante el concejo municipal una propuesta para incorporar, de forma obligatoria, las normativas antisísmicas vigentes dentro del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) de Maneiro.

El proyecto busca que toda nueva edificación en la jurisdicción cumpla rigurosamente con los estándares de resistencia estructural y geotecnia necesarios para afrontar eventos telúricos, garantizando edificaciones mucho más seguras a futuro.

El mandatario local enfatizó, desde Pampatar en Nueva Esparta, que se legislará en las próximas semanas para robustecer el marco legal e institucional de la localidad.

Planteamiento

Asimismo, se plantea la creación de la certificación de seguridad estructural municipal, un aval obligatorio para quienes deseen invertir o construir en la zona. Para obtener esta acreditación, los constructores deberán consignar estudios geotécnicos completos, modelados tridimensionales y simulaciones dinámicas que pongan a prueba el comportamiento de la estructura ante un sismo.

Esas herramientas científicas permitirán prever vulnerabilidades antes de levantar los proyectos habitacionales o comerciales.

El régimen de control presentado ante los concejales incluye sanciones severas y la paralización inmediata de cualquier obra que pretenda evadir las exigencias de la norma venezolana Covenin.

Las autoridades municipales advirtieron que ya se encuentran aplicando estas supervisiones y que no se permitirá edificar en Maneiro a quienes no cumplan con los parámetros antisísmicos.

Correcciones

Los infractores deberán corregir y adecuar sus proyectos por completo si desean reactivar las labores de construcción.

De la mano con la propuesta legal, el Ejecutivo local anunció la creación de una comisión técnica de ingenieros especialistas encargada de evaluar la infraestructura existente, priorizando escuelas y centros de salud antes de avanzar a las residencias.

Asimismo, se sumará un estudio de microzonificación sísmica junto al experto Michael Smith, con el fin de obtener un mapa detallado del comportamiento de los suelos en cada sector de la jurisdicción.

Despliegue

El equipo técnico ya se encuentra desplegado y las autoridades llamaron a la calma a la comunidad de Maneiro.

Esta reforma normativa busca elevar el valor y la proyección del municipio a través de la prevención y el resguardo de la ciudadanía frente al riesgo sísmico.

Con la aprobación de estos controles por parte del concejo municipal, se aspira a consolidar un desarrollo urbano ordenado y adaptado a las realidades geográficas de la región.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero