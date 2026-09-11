Producción agropecuaria cae 50% por falta de combustible y destrucción de carreteras

La producción agropecuaria en el estado Bolívar cayó 50 % debido a la escasez de combustible, el deterioro de las vías de acceso y otros problemas que enfrenta el sector, de acuerdo con datos de la Federación de Productores Agropecuarios de la región (Feproagro).

Ante el crítico panorama Feproagro se declaró en ‘hora cero’ y exigió atención a las autoridades. Pedro Díaz, presidente del organismo gremial, dijo que hay más de 3.200 empresarios afectados en la producción de rubros importantes como leche, carne y queso, entre otros.

“Hasta este momento no hemos tenido respuesta. Nos dicen que no hay gasoil ni transporte. Lo último que nos dijeron fue que tienen que instalar una bomba pico agrícola. Nosotros pedimos que al estado Bolívar nos llegue el combustible a 0,50 centavos de dólar, como en el resto del país. En Tumeremo, cuando llega el gasoil, el precio es 1 dólar. Y la verdad es que ningún productor está en capacidad de pagar eso”, señaló Díaz.

Entretanto, Austerio González, expresidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar, dijo que en Bolívar, la mayoría de los productos son 20% más caros que en otras zonas del país. Afirmó que eso se debe al costo del transporte, el deterioro de las carreteras y las dificultades para adquirir combustible.

“Por ejemplo, un camión tarda 12 horas desde Ciudad Bolívar hasta Caicara del Orinoco. Y ese viaje, en condiciones normales, se puede hacer en 4 horas”, señaló González.

Feproagro dijo estar de acuerdo con la medida de eliminación de las alcabalas porque los productores eran víctimas de extorsión en los puntos de control en camino a sus fincas. Lo que esperan los empresarios es que ahora los organismos de inteligencia detecten a los delincuentes que ingresan a robar en los predios agrícolas y ganaderos.

También pidieron respuestas sobre el paradero de unas 40.000 dosis de vacunación contra la fiebre aftosa, que administró la Gobernación de Bolívar y que no llegaron a los pequeños productores.

Bolívar / El Pitazo