Proponen que 10% de los ingresos petroleros se dediquen a la agricultura

Desde la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela (Confagan) proponen al gobierno nacional que 10% de los ingresos petroleros que genere el país se dediquen a la agricultura.

José Agustín Campos, presidente del gremio, dijo que están convencidos de que "el binomio petróleo-agricultura va a ser el único camino posible del desarrollo nacional" y por eso aspiran a una inversión considerable, que vaya hacia el financiamiento de campesinos de distintos niveles y que abarque mejoras de vialidad, por ejemplo.

Durante un acto realizado este viernes 11 de septiembre en la sede del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), el vocero también resaltó las dificultades que mantienen desde hace años con el tema del combustible, lo cual esperan que se solucione más temprano que tarde.

Unión

Campos señaló que a lo largo de la historia el sector petrolero y agricultor han caminado en rectas paralelas que nunca se encuentran, pero cree que eso debe cambiar para que haya un avance sólido en la economía del país.

"Ese error histórico hay que corregirlo en estos tiempos. Que la riqueza que se encuentra en el subsuelo de Venezuela, que ese dinero vaya a darle vida a la capa vegetal, para que esta produzca más cereales, más maíz, más carne y más leche. Para que así el país, que es potencia exportadora de energía para el mundo, se convierta en una potencia exportadora de café, de ganado, etc", expresó.

Insistió en que la diversificación de la economía venezolana es clave para que, por ejemplo, la nación pase de ser importadora a ser uno de los productores de alimentos más importantes para las Américas.

Mejoras

Pero para llegar a esa meta a la que apunta Confagan, Campos cree que es necesario solventar la deficiencia de combustible, que afecta notablemente a los agricultores con el tema del diésel (o gasoil).

También ve oportuno que el gobierno nacional comience a ser minucioso en la clasificación de los rubros que se importan, para darle mayor protagonismo a los productores nacionales. Esto en relación a las inconformidades mostradas recientemente por productores de arroz en el estado Guárico.

Barcelona / Javier A. Guaipo