Fallas eléctricas encabezan denuncias registradas por #ElTiempoEnLaCalle en los últimos cuatro meses

Las fallas en el servicio eléctrico fueron el problema más mencionado en 15 reportajes de la sección “El Tiempo en la Calle” analizadas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2026, con presencia en nueve publicaciones.

Las denuncias relacionadas con el suministro de agua ocuparon el segundo lugar, al aparecer en siete notas, mientras que los problemas de vialidad fueron registrados en cuatro. Las fallas en los sistemas de cloacas o los reportes de aguas negras estuvieron presentes en tres.

El análisis también identificó dos publicaciones con denuncias relacionadas con el aseo urbano. Los problemas de vivienda, infraestructura vinculada a postes deteriorados y transporte aparecieron en una nota cada uno.

En cuanto a las fallas eléctricas, los reportes se mantuvieron durante los cuatro meses estudiados. En mayo se registró una interrupción relacionada con el funcionamiento de un sistema de bombeo de agua; en junio se documentaron cortes en comunidades de Anzoátegui y Nueva Esparta; durante julio continuaron las denuncias por interrupciones y afectaciones al suministro de agua vinculadas al servicio eléctrico; mientras que en agosto se reportaron racionamientos, cortes y fluctuaciones.

El Tigre concentró más reportes eléctricos

Al revisar específicamente las nueve publicaciones que registraron problemas con el servicio eléctrico, El Tigre fue la localidad con mayor cantidad de reportes, con cuatro. Le siguieron Puerto La Cruz y La Asunción, con dos reportes cada una, mientras que Guanipa y Los Robles registraron uno cada una.

En El Tigre, los reportes incluyeron interrupciones prolongadas, racionamientos y fallas de hasta varias horas. En una de las publicaciones, habitantes señalaron que los cortes también incidieron en el suministro de agua. En Puerto La Cruz se registraron denuncias de apagones en sectores como La Caraqueña, Tierra Adentro y Valle Lindo.

En Nueva Esparta, las denuncias estuvieron relacionadas con interrupciones constantes en comunidades de los municipios Arismendi y Maneiro.

El análisis contabilizó la presencia de cada problema mencionado explícitamente en las publicaciones. Por ello, una misma nota puede registrar más de una categoría. En total fueron identificadas 28 menciones de problemas en las 15 publicaciones revisadas. Las denuncias sobre electricidad y agua concentraron 16 de esas menciones.

Puerto La Cruz / Redacción web