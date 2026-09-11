AD en Resistencia inicia programación aniversario en el municipio Bermúdez

Acción Democrática (AD) en Resistencia, Seccional Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, cumplirá una agenda de eventos con el aniversario 85 de la tolda.

Maríalaura Romero, secretaria general de AD en esa jurisdicción, informó que las actividades se llevarán a cabo en conjunto con el Comité Ejecutivo Municipal (CEM).

Tanto Romero como Jorge Hernández, secretario de Organización municipal, destacaron la trascendencia de esta fecha histórica para el partido del pueblo.

“Nosotros como organización política estamos sumamente emocionados porque Acción Democrática alcanza este domingo 13 de septiembre su 85 aniversario. Definitivamente, le hemos demostrado al pueblo venezolano que somos el partido con mayor organización, con mayor militancia, con mayor movilización, pero sobre todo con mayor compromiso con el pueblo de Venezuela y con la democracia venezolana”, expresaron.

Ambos líderes subrayaron que el arraigo adeco se mantiene intacto en cada rincón del país, perdurando en el corazón de quienes han sido testigos y protagonistas de la historia contemporánea de la nación.

Programa

Para celebrar este importante hito, la dirigencia municipal diseñó una agenda variada que combina la formación ideológica, la integración deportiva, la fe y la memoria histórica.

Este viernes 11 de septiembre, inició el taller de formación política, que aborda tópicos fundamentales como oratoria, motivación, comunicación, liderazgo y desarrollo político.

Para el sábado 12 de septiembre se realizará en la cancha Las Delicias de San Martín, un encuentro de bolas criollas femenino, entre el equipo de AD y el conjunto local.

Para el domingo 13 de septiembre, desde las 8:30 am, en la casa del partido, se realizará una misa de acción de gracias, para agradecer a Dios por las bondades históricas del partido y encomendar el porvenir de Venezuela.

A las 10:00 se llevará a cabo un conversatorio sobre el rol de AD en la historia contemporánea del país, dirigido por destacados líderes y autoridades de la seccional Carúpano.

A partir de las 11:00 am se realizará el gran compartir, brindis y canto de cumpleaños para celebrar la vigencia de la denominada tolda blanca.

“Contamos con el apoyo irrestricto de toda nuestra estructura, militantes y simpatizantes. Hacemos extensiva la invitación a todo el noble pueblo de Carúpano a presenciar nuestra programación aniversario y a acercarse este domingo 13 a la casa del pueblo carupanero, la casa del partido Acción Democrática, para acompañarnos a elevar nuestras voces y decir con orgullo que los adecos estamos más vivos que nunca”, concluyeron Romero y Hernández.

Sucre / Yumelys Díaz