Principales vías de Barcelona lucieron desoladas en Navidad (+Fotos)

Desoladas y limpias. Así lucieron las principales vías de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, este jueves 25 de diciembre, feriado por Navidad.

Durante un recorrido que realizó el equipo de El Tiempo en horas de la mañana, se observó que eran pocos los conductores que transitaban por la autopista José Antonio Anzoátegui, en la entrada a la ciudad.

El panorama se repitió por las avenidas Fuerzas Armadas, Pedro María Freites, 5 de Julio, Caracas, Miranda, Aeropuerto y las principales calles del centro barcelonés.

El transporte público era el más notable, pese a que laboraron menos unidades de lo habitual y era baja afluencia de pasajeros.

Por ser feriado, los transportistas aplicaron el recargo del 20% en sus tarifas, tal como está establecido en la Gaceta Oficial N° 43.218 del 22 de septiembre de 2025. Por ejemplo, en los autobuses cobraban Bs 50, cuando normalmente el pasaje es de Bs 40.

Espacios Públicos

En los espacios públicos del casco histórico de la ciudad la situación no fue distinta. En la plaza Libertadores, uno de los lugares que suelen ser más concurridos, tampoco había mucha presencia de ciudadanos y menos niños, disfrutando de sus regalos de Navidad.

Lo que sí se visualizó fue la presencia de trabajadores de la alcaldía barriendo, rastrillando y recogiendo los desechos.

"Este año, casi no he visto a los niños en la calle disfrutando de sus juguetes. En años anteriores, uno los veía desde temprano en la calle corriendo bicicleta, monopatín y así", expresó Carlos López, quien reside en el sector Buenos Aires.

Barcelona / Elisa Gómez