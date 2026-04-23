La Que Manda presentó su nueva lata

Sangría La Que Manda innova con una presentación individual gasificada de 250 ml (Tinta y Blanca).

Según una nota de prensa, el nuevo empaque busca fortalecer el liderazgo en el segmento de bajo desembolso, ofreciendo practicidad y frescura a los consumidores venezolanos en cada rincón del país.

La "Lata Que Manda" llega con 6 grados de alcohol y un diseño irreverente, a cargo de Polux Comunicación Creativa, que captura la personalidad única de la marca para acompañar momentos cotidianos: desde el descanso tras la jornada, hasta la reunión con los panas y la familia.

Necesidad

Esta apuesta responde a la demanda de nuestros consumidores que buscaban una opción lista para tomar, fácil de llevar y al mejor precio.

"Fortalecemos nuestro liderazgo con innovación y practicidad, llevando calidad al mejor precio en un formato que el mercado pedía a gritos", destaca Arianna Llanos, Gerente de Marca Sangría La Que Manda.

La campaña de lanzamiento incluye piezas para punto de venta, promociones y activaciones BTL.

Los interesados en conocer más deralles del nuevo producto pueden seguir a la marca en Instagram con el usuario @Soy_LaQueManda y en TikTok y Facebook cpmo @sangrialaquemanda para no perderte novedades, promociones y contenido exclusivo para nuestros consumidores.

Caracas / Redacción Web