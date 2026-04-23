Carlos Milano forma parte de UDEC que sigue invicta en la LNB Chile

Con sendas victorias de 108-90 y 100-70 sobre Universidad Católica y Boston College, respectivamente, la Universidad de Concepción (UDEC) del pivot mirandino Carlos Milano extendió su invicto tras ocho partidos, en la Liga Nacional de Baloncesto de Chile (LNB Chile).

El Campanil no tuvo problemas para despachar a los católicos en el clásico universitario, en el que, además, Milano le ganó el duelo de criollos al base Deiker Salcedo.

Contra la Universidad Católica (3-5), Milano figuró con seis puntos, dos rebotes, una asistencia y una recuperación; mientras que Salcedo destacó con 11 tantos, tres capturas, ocho pases decisivos y tres pelotas recuperadas.

Labor del centro

Contra los colegiales (3-5), Milano resaltó con siete contables, otros siete tableros, un par de entregas y dos robos de pelota, para superar a su compatriota Luis "Lobo" Mérida en otro duelo de connacionales.

Mérida se hizo notar con siete cartones, seis cristales y una asistencia.

En Valparaíso, Leones de Quilpué (6-2) dio cuenta 76-73 de Universidad Católica, en partido en el cual el armador barloventeño Sergio Mijares le ganó la pulseada al larense Salcedo.

Aporte de Mijares

Por los actuales campeones, Mijares anotó tres tantos, bajó dos rebotes y dio una asistencia; en tanto que Salcedo sobresalió con 18 unidades, 10 tableros, dos entregas y siete pelotas recuperadas.

Galaviz sin fortuna

En otro partido, Deportes Castro (2-6) fue superado por Español de Osorno en el Gimnasio María Gallardo.

Por Castro, el ala-pivot aragüeño Ángel Moisés Galaviz dejó tres puntos, un rebote y una recuperación en la planilla de estadísticas.

Santiago / León Ahuilar