Maelo Ruiz arrancará gira de conciertos en Venezuela con una presentación en Barcelona

El reconocido cantante puertorriqueño Maelo Ruiz, considerado el número 1 de la salsa romántica, inicia su tan esperada gira de conciertos en Venezuela.

Llegará al Estadio Venezuela de Barcelona el próximo 12 de junio, donde deleitará a sus seguidores con todos sus grandes éxitos que lo han consolidado como una estrella internacional. Según una nota de prensa, entre los temas que no faltarán en su repertorio están sus clásicos de salsa romántica, “Regálame una noche”, “Te va a doler”, “Contra viento y marea”, “Te necesito”, “Amiga”, “El reloj Cucú” y más de 100 éxitos que han marcado generaciones y continúan cautivando al público.

En esta primera presentación, Barcelona contará con la participación de la agrupación Los Tropiboys, quienes regresan triunfantes a los escenarios venezolanos.Esta unión de géneros promete una noche llena de ritmo y emoción para los amantes de la música caribeña.

Más ciudades

La gira continuará al día siguiente, el sábado 13 de junio, en Puerto Ordaz, específicamente en el estacionamiento CTE. Chachamay. En esta ocasión, Volverá a interpretar todo su amplio repertorio, asegurando una experiencia inolvidable para sus fanáticos de la región. Además, se sumarán al evento Tropiboys y Alfrid "El Rey de Steel Band", quienes aportarán diversidad musical y energía al espectáculo.

Pero no solo Barcelona y Puerto Ordaz forman parte del itinerario de esta gira. Maelo Ruiz tiene programadas presentaciones en otras importantes ciudades venezolanas como Maracaibo, Valencia, Mérida, Barquisimeto, Portuguesa, San Cristóbal, Punto Fijo, Barinas, Maturin, El Tigre, El Callao. Las fechas están por confirmarse.

Toda la organización y producción de estos eventos está a cargo de Lench Representaciones y Aquí Fue Caracas, dos de las productoras más grandes y reconocidas en el ámbito musical venezolano, contando con el apoyo de Chejades Producciones, Matatan Producciones y Neo Stage.

Contacto

Para mayor información sobre las fechas, lugares y boletos, los interesados pueden llamar al telégono móvil 0424-2413809, seguir las redes sociales de @lenchrepresentaciones @aquifueccs_show donde se mantendrán actualizados con todas las novedades relacionadas con esta gira.

Con este tour por Venezuela, Maelo Ruiz reafirma su compromiso con sus seguidores y su amor por Venezuela.

Caracas / Redacción Web