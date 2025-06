Prince Royce: “Es un momento muy difícil el que estamos viviendo como latinos”

El cantante estadounidense con raíces dominicanas, Prince Royce, afirmó que los latinos están viviendo “un momento muy difícil”, en el marco de las protestas que han tenido lugar en Los Ángeles (Estados Unidos) después de las redadas y el endurecimiento de medidas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump.

“Es algo muy triste lo que está pasando en el mundo en general hoy en día. Un país como los Estados Unidos ha sido construido mayormente por inmigrantes, estamos aquí para apoyarlos, para orar por esas familias que especialmente son inocentes”, explicó el cantante en una entrevista con EFE, por su nuevo disco ‘Eterno’.

Las declaraciones del cantante de éxitos como ‘Darte un beso’, ‘Te espero’ o ‘Carita de Inocente’, ocurren en medio de las protestas contra las redadas migratorias iniciadas en Los Ángeles (California), donde se ha decretado un toque de queda nocturno en un intento de las autoridades locales por frenar los disturbios, se han extendido a otras grandes ciudades como Nueva York o Chicago.

Royce insistió en la importancia de que los artistas utilicen las redes sociales para dar visibilidad a la problemática y que los ciudadanos busquen la información veraz y “sobre los derechos que tiene cada uno”.

Nuevo álbum

El neoyorquino publicó el pasado 16 de mayo su último álbum en el que ha adaptado clásicos de la música en inglés como ‘I want it that way’ o ‘Killing me softly’ al género dominicano.

El cantante explicó que el objetivo del disco era fusionar “las culturas, el inglés, el español, las generaciones, introducir canciones del pasado al mundo de hoy y traerlo a la bachata”.

Sobre la posibilidad de que otros artistas versionaran sus éxitos, afirmó que le encantaría escuchar sus letras en otra voz, en otro género, “y a ver cómo lo hacen”, algo que nunca había pensando antes de grabar este disco.

Después de llevar la bachata por todo el mundo, Royce expuso que todavía le quedan “países por visitar» y llevar su música.

«Hay colaboraciones que se pueden inventar y géneros que se pueden fusionar con la bachata y con otros diferentes (ritmos)”, explicó y agregó que su intención es “seguir innovando y disfrutando también de cada momento”.

Tras colaborar con artistas como Shakira, Bad Bunny o Maná, el hijo de dominicanos confesó entre risas que hacer una canción con Britney Spears, “sería algo ‘cool’, algo loco”.

Camino a la nueva producción

Quince años después del lanzamiento de su primer álbum, Royce detalló que estos años sobre los escenarios le han hecho “madurar como hombre, como persona, como cantante, como compositor, en la voz, en todo».

«La verdad es que la he pasado muy bien, increíble”, compartió.

Los Ángeles / EFE