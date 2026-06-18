Primero Justicia y el Colegio de Ingenieros evalúan soluciones para el sistema hídrico de Nueva Esparta

El presidente de Primero Justicia (PJ) y exalcalde de la Península de Macanao, José Nicasio Narváez, sostuvo un encuentro con la directiva del Colegio de Ingenieros. La reunión tuvo como propósito evaluar alternativas técnicas para abordar la crisis en el suministro de agua en el estado Nueva Esparta ante un escenario de transformación política en el país.

Durante las conversaciones se destacó la importancia de visibilizar las propuestas viables y con un profundo carácter técnico, aprovechando la experiencia de los especialistas en la materia.

Los participantes coincidieron en que el problema actual no se debe a la falta de opciones, sino a la negligencia y a la ausencia de voluntad para ejecutar las inversiones necesarias con transparencia.

Entre los puntos abordados se mencionó la necesidad de dar continuidad a la tubería de 72 pulgadas que actualmente llega hasta Chacopata. Los expertos explicaron que prolongar este conducto hacia la isla de Coche y posteriormente a Margarita, con tecnología de punta, aseguraría el abastecimiento de agua por muchos años, superando las limitaciones que han presentado las plantas desalinizadoras.

La propuesta incluye la automatización total del sistema de distribución hídrica para optimizar el servicio, tal como se implementa en otros países.

Narváez resaltó que la meta es estructurar un plan integral que permita estar preparados con proyectos concretos en la mano al momento de iniciar una nueva gestión de gobierno.

Esta iniciativa se alinea con el programa de reconstrucción impulsado a nivel nacional por Carlos Ocariz, el cual busca identificar las prioridades más urgentes de las comunidades.

Narváez concluyó que con esto se busca asegurar soluciones viables para el momento en que se disponga de los recursos y el apoyo institucional necesarios.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero