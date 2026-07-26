Activan formación en las comunas de Bermúdez para conformar los comités locales de riesgo

Organismos de protección y asistencia de casos de desastres iniciaron en el municipio Bermúdez del estado Sucre, la constitución de los comités de riesgo con los consejos comunales.

Carlos Velásquez, coordinador de Protección Civil (PC) estadal en Bermúdez, señaló que desde el año pasado se logró nombrar el vocero de gestión de riesgo en 143 consejos comunales y a la fecha faltan 111.

Pero aclaró que el plan de la gobernación es que se constituyan los comités de riesgo con las comunas y se creen equipos de trabajo con estos entes.

Apoyo

Señaló que PC está comisionado para apoyar en materia de capacitación en los comités de riesgo. “Nosotros estamos haciendo la formación primero para las autoridades municipales, comandantes de órganos de seguridad ciudadana, la gente de las siete transformaciones, la juventud, entre otros, para salir después a formar a las comunas”.

El plan consiste en visitar las comunas cada tarde de la semana y aparte de Bermúdez, la formación se extenderá al municipio Benítez, que solicitó el apoyo.

La formación incluirá la gestión de riesgo, eventos sísmicos y meteorológicos, la autoprotección y un simulacro.

Sucre / Yumelys Díaz