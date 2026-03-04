Primero Justicia Nueva Esparta ratifica su compromiso con la ruta electoral en su 26° aniversario

En el marco de la celebración del vigésimo sexto aniversario de Primero Justicia, José Nicasio Narváez, presidente regional de la tolda en el estado Nueva Esparta, reafirmó el compromiso del partido con la recuperación de la democracia en Venezuela. Narváez destacó que la organización se mantiene firme en su lucha por la libertad, centrando sus acciones en el bienestar del ciudadano y en el fortalecimiento de las estructuras políticas en la región insular.

Como parte de la agenda conmemorativa, el dirigente anunció una serie de actividades que se extenderán durante todo el mes de marzo. La programación inició con una misa solemne el martes 3 de marzo y continuará con actos de juramentación de estructuras municipales y un evento especial el 8 de marzo para honrar a la mujer justiciera. El cierre está previsto para el 27 de marzo, donde se otorgarán reconocimientos a la militancia que ha destacado en la defensa de los valores democráticos.

Narváez analizó el panorama político actual, señalando que, tras los eventos de principios de 2026, la sociedad venezolana ha experimentado un cambio de mentalidad, alejándose de los personalismos. Según el dirigente, el enfoque actual de Primero Justicia es construir una estructura sólida que permita liderar los cambios que el país demanda, enfatizando la necesidad de vencer el miedo y empoderar a los ciudadanos como los verdaderos protagonistas de la transición.

Proceso electoral

Respecto a un eventual proceso electoral, el presidente regional de la tolda aurinegra subrayó la importancia de avanzar hacia una institucionalización del país. Hizo hincapié en que organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia deben ser reformados para garantizar condiciones transparentes y competitivas que permitan el respeto absoluto a la voluntad popular expresada en las urnas.

El dirigente recordó la capacidad de movilización demostrada en procesos anteriores bajo el liderazgo de figuras como María Corina Machado, asegurando que los venezolanos están ansiosos por participar nuevamente. No obstante, advirtió que la labor del partido y de la sociedad civil no termina en el voto, sino en la defensa y cuidado de los resultados para evitar que se repitan las irregularidades del pasado.

Narváez exigió que se garantice el derecho al sufragio de los venezolanos en el exterior, considerándolos piezas fundamentales para la reconstrucción del país. Afirmó que la participación de venezolanos en el exterior debe ser parte de la estructura electoral, vaticinando que el cambio político será el principal incentivo para que muchos ciudadanos que hoy se encuentran fuera de las fronteras decidan retornar a una Venezuela próspera.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero