jueves
, 16 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Primero Justicia denuncia detención de Alexis Paparoni en Maiquetía

abril 16, 2026
Paparoni se encontraba en la terminal aérea con destino a la ciudad de El Vigía, en Mérida, cuando fue abordado por una comisión de la Dgcim

El dirigente político venezolano Alexis Paparoni fue detenido este jueves, 16 de abril, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según denunció el partido Primero Justicia.

De acuerdo con la organización, Paparoni se encontraba en la terminal aérea con destino a la ciudad de El Vigía, en Mérida, cuando fue abordado por una comisión del organismo, que le impidió continuar con el proceso de aduana. Hasta el momento, se desconoce el procedimiento que le estaría siendo aplicado.

En un mensaje previo a su detención, Paparoni indicó: “Me encuentro en Maiquetía para volar rumbo a la ciudad de El Vigía. Tengo dos funcionarios del Dgcim donde no me dejan hacer aduana. Estamos esperando que llamen a un supervisor”.

Primero Justicia responsabilizó a Delcy Rodríguez por la integridad del dirigente y exigió su liberación inmediata, al tiempo que denunció persecución política.

Caracas / El Pitazo

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