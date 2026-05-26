Preso político uruguayo-venezolano denuncia invasión de su vivienda tras recibir arresto domiciliario

El ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo, de 73 años, recibió arresto domiciliario luego de permanecer más de dos años detenido en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, acusado de terrorismo por tomar una fotografía a una bandera. Sin embargo, al regresar a Caracas, descubrió que su apartamento, ubicado en Bello Monte, había sido ocupado presuntamente por un funcionario policial.

La denuncia fue realizada este lunes 26 de mayo por el periodista y activista Carlos Julio Rojas a través de la red social X. Según explicó, el inmueble habría sido invadido por un efectivo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quien además participó en el procedimiento de detención contra Breijo.

Rojas pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público para atender la situación y garantizar el respeto a los derechos humanos y a la propiedad privada del adulto mayor, quien aseguró haber vivido durante 22 años en el apartamento bajo régimen de alquiler.

De acuerdo con el relato de Breijo, la vivienda permaneció desocupada durante el tiempo que estuvo encarcelado y el funcionario policial habría tomado posesión del lugar hace aproximadamente un mes. El hombre también indicó que enfrenta problemas de salud y que actualmente no cuenta con apoyo para atender su condición.

“Queremos que las autoridades envíen funcionarios al sitio, porque no es posible que después de una detención injusta no pueda cumplir el arresto domiciliario en su propia vivienda”, expresó Rojas en su publicación, en la que además solicitó la presencia de representantes de la Embajada de Uruguay para acompañar el caso.

Hasta el momento, organismos oficiales no han emitido declaraciones sobre la denuncia realizada por el activista y el exdetenido.

Caracas / Redacción web